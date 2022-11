In Sardegna, secondo l'ultimo bollettino regionale, si registrano 690 ulteriori casi confermati di positività al Covid, diagnosticati sulla base di 3545 tamponi processati. Restano stabili sia il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (9) sia quello dei posti letto occupati in area medica (87). Aumentano invece (+232) i casi di isolamento domiciliare attestati a quota 8490. Non si segnala nessuna vittima