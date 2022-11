Sono 481 i nuovi contagi da Covid nell'ultimo bollettino, 424 dei quali diagnosticati con tampone antigenico. In tutto 2785 i tamponi processati. Non varia il dato dei ricoveri in terapia intensiva, fermi a 3, mentre salgono di 3 unità (a 94 totali) i pazienti ricoverati in area medica. Si registra un decesso nel Sassarese.