Dinamo sconfitta a Trieste per 75 a 69

La caccia al primo successo in trasferta per la Dinamo si è trasformata in una nuova disfatta. Trieste, sempre avanti dall'inizio alla fine del match, ha prevalso nella sesta giornata di campionato per 75 a 69, lasciando ai biancoblù l'amarezza dell'ennesima sconfitta fuori casa. La sfida contro Trieste non era impossibile. I friulani erano in fondo alla classifica con appena 2 punti, anche se galvanizzati dalla recente vittoria contro Napoli. La Dinamo non è riuscita a entrare mai veramente in partita, chiudendo il primo quarto indietro di 9 punti, recuperando all'intervallo e portandosi a meno 4. Ma Trieste ha dimostrato di poter controllare il match, complice la disastrosa percentuale dei biancoblù nei tentativi da tre punti. Il terzo tempo si è concluso sul 57 a 46 per i padroni di casa. Nel finale qualche accenno di ripresa non è bastato per recuperare lo svantaggio. E' la terza sconfitta di fila per la Dinamo, che naviga mestamente nel fondo della classifica.