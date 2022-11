Dinamo, Stephens si presenta: "Porto energia e impegno. Non sento alcuna pressione"

Il nuovo pivot della Dinamo DeShawn Stephens, già visto in Sardegna con la maglia della Dinamo Academy, in A2 a Cagliari, è stato presentato alla stampa, accompagnato dal general manager Federico Pasquini. “Vengo qui per fare quello per cui mi hanno scelto - ha detto Stephens - ovvero portare energia e lavorare duro per aiutare la squadra, che è già molto forte. Conoscevo la dirigenza, è stato facile tornare nell’isola, e non sento nessuna pressione. Rispetto a cinque anni fa non sono cambiato come giocatore, faccio le stesse cose ma ad un livello più alto e con maggiore intelligenza”.



Pasquini ha spiegato la decisione presa dalla società, dopo l’addio di Onuaku e le prestazioni finora deludenti della squadra: “Stephens ha caratteristiche simili a Diop, per questo lo abbiamo scelto. Vogliamo ridare al pubblico una squadra da battaglia, che ha voglia di lottare”.

Il GM ha poi proseguito su Onuaku: “Si è dimostrato un giocatore che, quando la squadra inizia a perdere, non ha la struttura mentale per aiutarla. Ci siamo confrontati dopo la partita di Trieste e abbiamo deciso entrambi per una separazione”.