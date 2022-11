Domani in commissione agricoltura l'audizione dei pastori del movimento spontaneo

Ci sarà anche una delegazione del movimento spontaneo dei pastori sardi fra gli interlocutori che martedì pomeriggio alle 16 saranno ascoltati dalla quinta commissione del Consiglio regionale in vista della costituzione del tavolo tecnico regionale sui problemi del comparto agro pastorale che dovrà occuparsi della programmazione della politica agricola comunitaria 2023-2027 e degli interventi finanziari da mettere in campo per fronteggiare l'attuale situazione di crisi. Oltre ai rappresentanti del movimento spontaneo saranno previste anche le audizioni delle associazioni di categoria, dell'assessora regionale competente Gabriella Murgia, del direttore generale dell'assessorato e dei commissari straordinari di Agris Sardegna e Laore.