Drappi rossi sui monumenti per dire basta alla violenza

A Sassari un gruppo di attivisti del coordinamento Diritti al Cuore DOC (Diritti, Orgoglio, Cittadinanza), che mette insieme 19 associazioni cittadine, dal Mos a Emergency, solo per citarne alcune, hanno realizzato un'azione di sensibilizzazione urbana sul tema della violenza contro le donne, nella giornata internazionale per l'eliminazione di questa forma di prevaricazione. I promotori hanno sistemato dei drappi rossi e dei cartelli a tema su alcuni monumenti in città. “Speriamo – scrivono le associazioni aderenti al coordinamento Diritti al Cuore DOC – che i drappi rossi disseminati per le strade e le piazze del centro cittadino possano catturare l’attenzione di un gran numero di persone e spingerle a riflettere sul fatto che l’amore non ha nulla a che fare con il possesso, la prevaricazione, la violenza psicologica, fisica o sessuale, come purtroppo spesso la cronaca ci restituisce.”