'E' la mia vita', parte da Sassari tour teatrale di Al Bano

Al Bano approda a teatro con lo spettacolo 'E' la mia vita' che debutta il 17 dicembre al Teatro Comunale di Sassari e sarà protagonista di un tour teatrale. Dopo la pausa natalizia, il 18 febbraio farà tappa al Teatro Alessandrino di Alessandria per poi toccare tutte le regioni d'Italia. Lo show, prodotto da DM Produzioni e distribuito in collaborazione con Ventidieci, ripercorre la lunga carriera dell'artista attraverso i suoi successi a partire da Nel sole - con un milione e trecentomila copie vendute - a Sharazan, Felicità, Nostalgia canaglia, È la mia vita sino a quelli più recenti. Al Bano, eccezionale performer, artista versatile che ha collezionato riconoscimenti in tutto il mondo con 26 dischi d'oro, 8 di platino e tante hit, spazia dal pop alla romanza, dall'atmosfera festosa a quella più intima, accompagnato da Alterisio Paoletti al pianoforte e tastiere, Adriano Pratesi alla chitarra, Giulio Boniello al basso, Maurizio Dei Lazzaretti alla batteria, Tiziana Giannelli al violino e dalle coriste Alessandra Puglisi e Luana Heredia. Una produzione che attraversa i palcoscenici d'Italia per unire con la musica. Alcune date del calendario in aggiornamento: 3 marzo 2023 a Catania, Teatro Metropolitan; 28 marzo 2023 a Torino, Teatro Colosseo; 31 marzo 2023 a Milano, Teatro Dal Verme; 4 aprile 2023 a Roma, Teatro Olimpico; 15 aprile 2023 ad Aprilia (Lt), Teatro Europa.