Ensemble di fiati del Teatro Lirico per MusicaAlFoyer

Martedì alle 20.30, nel foyer di platea, è in programma il diciannovesimo appuntamento di MusicAlFoyer 2022, la rassegna di musica da camera del Lirico di Cagliari.

Si tratta dell'Ensemble di Fiati del Teatro composto da: Riccardo Ghiani, Salvatore Chierchia, Francesca Viero, Pasquale Iriu, Paolo Ferri, Lorenzo Panebianco, Alessandro Ferrari, Nicola Fioravanti, Roberto Pes. Il programma prevede Sinfonia per fiati in sol minore di Donizetti, Petite Symphonie per fiati di Gounod, Serenata per fiati in mi bemolle maggiore di Mozart.

MusicAlFoyer, ideata per accompagnare lo spettatore in un affascinante viaggio di quasi 400 anni dal barocco al jazz e sino alle suggestioni delle nuove composizioni, propone 22 serate di spettacolo fino al 28 dicembre.

La Biglietteria del Teatro Lirico è aperta lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9 alle 13, solo il mercoledì dalle 16 alle 20. Nei giorni di spettacolo da due ore prima dell'inizio.