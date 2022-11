Tiana, crolla una casa. Due anziani estratti dalle macerie, altre due disperse

Un'esplosione ha fatto crollare quasi per intero una casa alla periferia di Tiana, sulla statale 128, intorno alle 7.45 di questa mattina. Quattro le persone sotto le macerie: due di loro hanno risposto ai segnali lanciati dai vigili del fuoco accorsi sul posto da Nuoro e da Sorgono e sono state tratte in salvo. Altre due sono disperse. Si scava senza sosta per riuscire a estrarle quanto prima da sotto el macerie. Quattro le squadre operative con 20 pompieri: rinforzi sono in arrivo da Cagliari e da Sassari, questi ultimi anche col reparto volo. Le cause dello scoppio sono in corso di accertamento: è possibile che sia stata una fuga di gas.