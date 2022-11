Boato attorno all'una di notte in centro a Cagliari per un'esplosione in una casa al piano terra in via Bacaredda vicino a piazza Garibaldi, zona di scuole.

Nessun ferito ma danni alla casa - in quel momento vuota - e alle auto parcheggiate di fronte. Completamente divelta una finestra, schegge e materiali a grossa distanza. Attorno alle cinque per i sopralluoghi sul posto i carabinieri e gli artificieri. Nella notte strada interrotta dagli agenti della polizia municipale.