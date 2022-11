Un incendio è scoppiato durante la notte a Oristano, in un'abitazione in via Campanelli. Sono stati momenti di paura per una donna che era in casa con il nipotino di sette anni. Sono stati subito soccorsi dai vigili del fuoco e poi portati all'ospedale San Martino. Hanno respirato monossido di carbonio ma le loro condizioni non dovrebbero essere gravi.

Secondo le prime notizie, le fiamme sarebbero probabilmente per un corto circuito in una delle camere da letto dell'appartamento.