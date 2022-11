Fiamme nel seminterrato di una casa, illeso il proprietario

Le fiamme si sono sviluppate nel piano seminterrato. Ma solo l'intervento rapido dei Vigili del fuoco ha evitato che il rogo divorasse l'intera casa. E' successo a Oristano nella notte, dove, per motivi in fase di accertamento, un incendio è stato innescato forse da un guasto al sistema di riscaldamento. Sul posto sono giunti i Vigili di Oristano, con una squadra della sede centrale con in supporto un'autobotte. I soccorritori hanno salvato due cani che si trovavano ancora all'interno, mentre il padrone, illeso, era già all'esterno della casa.