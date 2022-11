In Sardegna si registrano oggi 582 ulteriori casi confermati di positività al covid su un totale di 3384 tamponi processati.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 6, come nell'ultimo rilevamento. Salgono invece gli ingressi in area medica passando da 91 a 100.

Si registra il decesso di tre uomini di 64, 87 e 94 anni, residenti nella provincia del Sud Sardegna, nella provincia di Sassari e nella Città Metropolitana di Cagliari.