Giornata disabilità, flash mob Special Olympics

Flash mob in piazza Roma con gli Special Olympics: decine di cappellini e magliette rosse nel centro di Carbonia in vista del 3 dicembre, giornata sulla disabilità. Un messaggio ribadito dai protagonisti: l'inclusione è possibile e lo sport è un buon veicolo. La piazza è stata animata con balli e coreografie anche dagli studenti dell'Istituto Comprensivo Satta e del liceo "Gramsci Amaldi" che hanno aderito all'iniziativa. L'appuntamento, come hanno spiegato gli organizzatori, celebra il movimento, l'attività fisica, la gioia di esserci e di fare gruppo attraverso il ballo nelle piazze, nelle scuole, nei centri commerciali.

Special Olympics è il più diffuso programma internazionale (aderiscono 180 Paesi) grazie al quale oltre 4 milioni di atleti con disabilità intellettiva compiono quotidianamente passi importanti verso una reale inclusione sociale, attraverso la regolare pratica di una disciplina sportiva. In vista del prossimo 3 dicembre, giornata mondiale della disabilità, su tutti i canali social di Special Olympics Italia verrà pubblicato il video finale che riunirà tutti i flash mob realizzati in tutta Italia, compreso quello di Carbonia.