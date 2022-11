Giunta Solinas-bis: atteso per oggi l'annuncio

Sembra allungarsi la pausa di riflessione del presidente della giunta regionale Christian Solinas, impegnato in queste ore con il Tetris dei posti nel prossimo esecutivo. Non è scontato che i nomi dei prossimi assessori siano resi noti entro oggi. Il governatore ieri mattina ha ricevuto la conferma di Marco Tedde come indicazione di Forza Italia, per sostituire Alessandra Zedda, nonostante la sollecitazione a fare un nome femminile per completare la rappresentanza di genere. Da Villa Devoto nessuna conferma, ma al momento Solinas starebbe procedendo a un rimaneggiamento totale delle deleghe, tolte quelle che sembrano due certezze: Fasolino alla Programmazione e Sanna agli Enti locali. Secondo le ultime indiscrezioni la Lega rinuncerebbe alla Sanità per fare posto a Carlo Doria (Psd'Az), perdendo un assessorato e rimanendo con due rappresentanti. Potrebbe avere i Lavori pubblici con Pierluigi Saiu, nome indicato da mesi dal Carroccio come sostituto del dimissionario Giorgio Todde ai Trasporti, e l'Agricoltura con Valeria Satta che potrebbe occupare il posto di Gabriella Murgia. Possibile, ma sembra meno probabile, che Saiu sia destinato alla Cultura come inizialmente probabile.