Ultimi giorni prima dell'azzeramento della Giunta che prelude alla nomina dei nuovi assessori. Domani Christian Solinas sarà ad un appuntamento istituzionale: alla Corte dei Conti si svolgerà l'udienza pubblica per il giudizio di parificazione del rendiconto della Regione per l'esercizio 2021. Subito dopo, salvo sorprese, si procederà all'azzeramento dell'esecutivo. Tra venerdì e sabato quindi è previsto il via libera alla nuova giunta.