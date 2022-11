I Gal di Sardegna a Santiago per studiare l'accoglienza

Migliaia di chilometri con percorsi segnati tra mare e montagna, che s'innestano nei cammini religiosi e nei sentieri spirituali sardi in grado di muovere milioni di pellegrini. Il Gal Ogliastra in partenariato con i Gal Nuorese Baronia, Barbagia, Barigadu Guilcer, Barbagia Mandrolisai Gennargentu, Logudoro Goceano e Sarcidano Barbagia Seulo, è impegnato nell'attuazione del progetto di cooperazione "Cammini dello spirito".

Il progetto prevede lo studio dei sistemi di accoglienza più collaudati a livello europeo. E' prevista l'organizzazione di un

viaggio studio di 5 giorni dal 24 al 29 novembre al quale parteciperà una delegazione composta da 7 gruppi, uno per

ogni partner, lungo il Cammino di Santiago di Compostela in Galizia allo scopo di favorire il confronto tra gli operatori turistici dei territori coinvolti e quelli di realtà già avviate e di grande esperienza.