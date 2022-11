Il Cagliari sfida il Pisa per tornare alla vittoria

Allungo in vetta per il Frosinone, che espugna Ascoli con un gol di Insigne e si porta a più otto sulle seconde, Reggina e Genoa, impegnate in questo turno contro Venezia e Como. Ma il Cagliari deve pensare anzitutto a se stesso e alle gara interna di oggi contro il Pisa, fischio d'inizio alle ore 14. Toscani in serie positiva da sei turni, coincisa con la cacciata di Maran e il ritorno in panchina di Luca D'Angelo.

Rossoblu obbligati a conquistare una vittoria che manca dalla partita casalinga contro il Brescia: era il 15 ottobre. Liverani ritrova Mancosu, dall'inizio o a gara in corso, ed annuncia quattro elementi della squadra titolare: in difesa i centrali saranno Altare e Capradossi, a centrocampo in cabina di regia viene confermato Viola, dopo la buona prova di Bolzano.

In attacco il centravanti sarà Lapadula: fuori causa Pavoletti e Falco, le scelte sono limitate, in campo ci dovrebbe essere Luvumbo. Per la maglia di terzino sinistro Barreca favorito su Obert e Carboni