In aeroporto con capi sportivi e di lusso contraffatti, scatta il sequestro

Dalle scarpe alle tute da ginnastica, dalle borsette agli orologi, tutti capi contraffatti di noti marchi sportivi e di lusso. I funzionari dell'Ufficio delle Accise., Dogane e Monopoli (Adm) e i militari della Guardia di Finanza hanno sequestrato in aeroporto a Cagliari 23 prodotti con falsa etichetta. La viaggiatrice, proveniente dal Senegal, è stata denunciata per aver introdotto in Italia merci che violano i diritti di proprietà intellettuale. Tutti i capi sequestrati, dopo la perizia tecnica effettuata dai vari titolari dei marchi, sono risultati abilmente contraffatti ed il loro valore si sarebbe aggirato intorno a 23.000 euro. Secondo Adm esistono "vere e proprie anonime associazioni di esperti del falso che identificano un prodotto richiesto nel mercato, contattano l'azienda produttrice, ricevono un prodotto di dimostrazione e lo duplicano a discapito del sistema produttivo".