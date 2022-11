Attentato incendiario questa notte intorno alle 2 in un bar di Carbonia, in via Nazionale. L'esplosione avrebbe fatto saltare la serranda e provocato danni all'interno dell'esercizio.

Per domare le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco e dai primi rilievi si potrebbe trattare di un azione dolosa. Indaga la Polizia