Un uomo di 37 anni di Belvi' e' rimasto ferito stamane in un incidente di caccia, durante una battuta nelle campagne della vicina Aritzo, in cui ha riportato la semiamputazione del secondo dito di un piede. L'elisoccorso inviato dal 118 l'ha trasportato in codice giallo all'ospedale Brotzu di Cagliari. (