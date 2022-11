Incidente stradale sulla statale 125, tre feriti

Intorno alle 15 i vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti al km 345 della statale 125, nel tratto tra Arzachena e Palau, per un incidente stradale. Per cause da accertare due autovetture si sono scontrate frontalmente. Tre i feriti: la squadra ha collaborato col personale del 118 per liberare dalle lamiere una donna incinta che poi è stata trasportata all'ospedale con l'elicottero del 118 insieme ad un altro ferito, mentre un terzo è stato trasportato con un'ambulanza. Sul posto la Polizia Locale di Arzachena e i Carabinieri. Il traffico è rimasto interrotto durante le operazioni di messa in sicurezza dei veicoli e la bonifica dell'area.