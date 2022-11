Incidente sull'asse mediano, muore 88enne

È un malore la causa dell’incidente occorso in mattinata sull’asse mediano a Cagliari, in seguito al quale è deceduta una 88enne. L’anziana era alla guida, quando si è sentita improvvisamente male: l’auto priva di controllo ha quindi terminato la propria corsa tamponando una vettura che la precedeva. Al proprio arrivo i soccorritori hanno constatato che la donna era già morta, presumibilmente per un infarto.

Sul posto sono intervenuti i tecnici dell'Anas e i vigili del fuoco. Il traffico sull'arteria Cagliaritana ha subito inevitabili rallentamenti.