Incidenti sulle strade, due vittime tra Cagliari e Mogoro

Due vittime in altrettanti incidenti questa mattina in Sardegna. All'ingresso dell'Asse mediano di Cagliari, in seguito a un tamponamento tra più automobili, è morta una donna. All'arrivo del 118 era già in arresto cardiaco e per lei non c'è stato nulla da fare. Pesanti i disagi sulla circolazione all'ingresso del capoluogo. Sulla 131, all'altezza di Mogoro, l'altro incidente. In base alle prime notizie, un uomo è sceso dall'auto a bordo strada, per un problema al veicolo che procedeva con un rimorchio a traino, e è stato investito da un furgone, morendo sul colpo. Una seconda persona che viaggiava con la vittima è rimasta illesa. Sul posto è intervenuta la Polizia stradale di Sanluri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118.