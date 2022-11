E' in corso, nello stabilimento della Portovesme srl, un incontro dibattito per discutere del futuro della azienda energivora del Sulcis strettamente intrecciato alla possibilità di ottenere un prezzo dell'energia più vantaggioso, al fine di scongiurare la chiusura della linea di produzione dello zinco già fissata per il 31 gennaio. Al convegno partecipano il presidente dell'Assemblea sarda Michele Pais, consiglieri regionali e parlamentari, sindacalisti e i vertici della società Glencore