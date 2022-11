La Cassazione annulla il processo per il femminicidio di Romina Meloni nel 2019

E' stato annullato dalla corte di Cassazione il processo per il femminicidio di Romina Meloni, uccisa il 31 marzo del 2019 a Nuoro dall'ex compagno, Ettore Sini.

La decisione dei giudici, limitatamente alle circostanze aggravanti, cioè aver agito per motivi abbietti che sono stati esclusi, per l'ex agente penitenziario di Bono, 52 anni, condannato all'ergastolo nel processo d'appello. A Sini veniva contestato l'omicidio volontario premeditato e il tentato omicidio del nuovo compagno della vittima.