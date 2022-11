La Dinamo cerca il bis contro Pesaro

Dinamo in campo oggi alle 18:30 sul parquet di Pesaro. Dopo la vittoria contro la Cenerentola Scafati, i biancoblù vogliono dimostrare di aver imboccato la strada giusta. Coach Bucchi chiede ai suoi una prova di carattere, soprattutto in difesa. L'inserimento di Deshawn Stephens si è rivelato decisivo. “Ha portato energia e positività al gruppo” - ha detto Bucchi in conferenza stampa. Per la Dinamo saranno giornate dure. Neanche il tempo di rifiatare con due partite in tre giorni: martedì infatti ci sarà la gara di Champions contro il Paok di Salonicco.