La Dinamo torna alla vittoria: contro Scafati finisce 86 a 76

Una gara tutta in discesa per la Dinamo che finalmente si è ritrovata ed è riuscita a tornare alla vittoria. Sempre avanti, dal primo all’ultimo quarto, fino al risultato finale di 86 a 76. Un +10 che lascia poco spazio alle interpretazioni. Anche perché Scafati è e resta la cenerentola del campionato con un solo successo conquistato, l’ultimo posto nella classifica della serie A, e un nuovo coach sulla panchina. A decidere l’incontro davanti al pubblico del Palaserradimigni sono stati i tiri da 3: devastante Bedzius con un clamoroso 7/9. Eccellente la prova di Massimo Chessa: il sassarese ha messo dentro tre triple consecutive nella fase decisiva del match. Bene anche Jamal Jones. Il giocatore dell’Arkansas è andato a referto con 19 punti. Nel quintetto di Scafati solita ottima prova del super ex David Logan. L’ormai 40enne play di Chicago, protagonista del triplete della Dinamo, ha realizzato 24 punti. Comunque pochi per la vittoria. Giusto il tempo di rifiatare per la squadra di coach Bucchi: domenica la sfida in trasferta contro Pesaro. Poi la partita in casa contro i greci del Paok di Salonicco.