Ladri in azione in una gioielleria di Alghero. Bottino da 30mila euro

Il valore esatto del bottino non è ancora chiaro, ma Gianni Barracu, il titolare della gioielleria di via XX Settembre ad Alghero, stima una perdita di circa 30mila euro. Il furto nelle prime ore di questa mattina, forse intorno alle 3 o alle 4. I carabinieri sono alla ricerca dei ladri che, dopo aver alzato la serranda del locale forzandola o addirittura aprendola con chiavi false, hanno sfondato la vetrina e portato via alcuni dei pezzi più costosi. Nella fretta, dovuta probabilmente all'allarme antifurto in azione, i malviventi hanno abbandonato parte della refurtiva sul posto.