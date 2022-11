Liceo scientifico Alberti, chiuse alcune aule per la didattica

L' interdizione riguarda solo alcune aule del liceo. Vale da giovedì 3 a sabato 5 novembre. E' stata ritenuta necessaria per consentire ulteriori accertamenti sulle strutture. Le lezioni sono garantite, si terranno in aule alternative già individuate dalla direzione scolastica in accordo con gli uffici tecnici della città metropolitana.

Le indagini nella sede dell'Alberti rientrato nell'ambito delle verifiche periodiche effettuate dalla città metropolitana di Cagliari negli edifici scolastici di propria competenza. Sono state programmate e finanziate con una deliberazione del Consiglio il primo agosto 2022.

Altre verifiche sono state effettuate durante l'anno e sono in programma nei prossimi mesi in altre scuole di competenza.