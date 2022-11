"Lo sguardo esterno" di Marcias al Torino Film Festival

"Lo sguardo esterno", il corto di Peter Marcias, sarà in concorso alla quarantesima edizione del Torino Film Festival 2022 in programma dal 25 novembre al 3 dicembre. Sarà proiettato in anteprima mondiale il 29 novembre e poi distribuito da The Open Reel. Scritto e diretto dal regista di Oristano, è stato girato in Sardegna tra gli affascinanti scenari dell'oristanese, San Salvatore di Sinis, frazione di Cabras, San Giovanni di Sinis e Bosa, nel sassarese ad Alghero, nel nuorese a Posada e San Giovanni di Posada, in Gallura sull'isola di Tavolara, e al sud a Siliqua e Cagliari, al parco di Molentargius-Saline.

Realizzato in collaborazione con Ultima Onda Produzioni e Società Umanitaria, è il punto di arrivo di "Viaggio in Sardegna", progetto espositivo della Fondazione di Sardegna.

La protagonista è una regista novantenne che sta girando un documentario incentrato su due artisti che hanno lasciato un segno nell' Isola. A partire dai ritratti della Sardegna del pittore Gaston Vuillier (1846-1915) e gli scatti del fotografo Vittorio Alinari (1859-1932).