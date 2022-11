Luna rossa: cade l'albero del prototipo, gravi danni

Brutto imprevisto a Cagliari nella base di Luna Rossa: durante una manovra apparentemente banale, l'albero del prototipo che deve aiutare la squadra a mettere a punto la partecipazione alla 37esima Coppa America è caduto dalla gru e ha riportato gravi danni.

''Era una normale routine, è quello che facciamo ogni giorno -dice lo skipper del team Max Sirena al sito ufficiale dell'America's Cup-, e un semplice errore ci costerà qualche settimana di lavoro. Ma fa parte del gioco. Stiamo spingendo abbastanza e cercando di lavorare e navigare il più possibile. Può succedere e reagiamo come gruppo come facciamo sempre e torneremo più forti, torneremo in acqua il prima possibile''. I danni rilevati dalla squadra di ricognizione alla base hanno mostrato che la testa d'albero ha subito un impatto significativo con frammenti di fibra di carbonio che si rompono nel punto dell'impatto e anche una trave di carbonio rotta sulla poppa.