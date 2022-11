Malamovida a Cagliari, intensificati i controlli

Continuano i servizi della Polizia per contrastare la malamovida nel capoluogo, controlli predisposti dalla Questura sulla base delle indicazioni del Prefetto.

Sono stati svolti accertamenti nei quartieri Marina e Castello, da dove arrivano continuamente richieste di aiuto alle forze dell'ordine da parte di cittadini che hanno segnalato situazioni di disturbo della quiete pubblica.

I controlli mirano a prevenire e a contrastare anche il consumo fuori controllo di alcoolici da parte di giovanissimi in aree non autorizzate, fenomeni che spesso sfociano in episodi di violenza.

Durante gli ultimi servizi, sebbene non si siano riscontrate particolari criticità riguardo all'ordine e alla sicurezza pubblica, gli agenti hanno rilevato delle irregolarità in un locale.