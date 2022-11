Minori giocano alle slot machine, chiuso un bar a Olbia

Chiusura per almeno dieci giorni e una sanzione che potrebbe arrivare a 20.000 euro. E' il conto che dovrà

pagare il titolare di un bar di Olbia vicino a una scuola per aver permesso che un minore giocasse alle slot machine. A sorprendere il proprietario sono stati gli uomini della Guardia di Finanza di Olbia che hanno appurato il mancato rispetto di una regola fondamentale: l'obbligo di accertare l'età degli avventori impedendo ai minori l'utilizzo di apparecchi che

offrono vincite in denaro e l'accesso alle aree dedicate al gioco.

Oltre ai dieci giorni di chiusura già stabiliti dalle fiamme gialle, adesso spetterà all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli valutare se la sanzione possa essere estesa fino a 30 giorni.