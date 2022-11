Muro pericolante, il Comune chiude via Porcell e il traffico va in tilt

Disposta, per ragioni di pubblica incolumità, la chiusura al traffico di Via Porcell. L'Università degli Studi di Cagliari ha inviato al Comune una relazione tecnica relativa al muro di confine tra il Dipartimento di Sanità Pubblica / Scienze Biomediche e la pubblica strada: il muro presenta un precario equilibrio poichè è lesionato e spinto anche dalle radici di un anziano ficus. Si teme infatti che il muro possa crollare insieme all'albero. Nella relazione si evidenzia la necessità di interdire il passaggio dei mezzi, per evitare vibrazioni che possano compromettere la stabilità del muro. Pertanto l'amministrazione comunale ha provveduto a disporre il divieto del traffico veicolare, chiudendo via Ospedale, nella corsia in salita a partire dall'incrocio con via San Giorgio (di fronte all'ospedale SanGiovanni di Dio) e via Porcell, all'incrocio con la via Anfiteatro. E' stato disposto anche un sopralluogo dei tecnici dei Vigili del fuoco per ulteriori accertamenti. Intanto il traffico cittadino è letteralmente impazzito con lunghe colonne di auto per diverse ore.