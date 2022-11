Nessun decesso nelle ultime 24 ore e 311 nuovi casi confermati di positività al covid a fronte di 2159 tamponi processati.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 7, come ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 82, 3 in meno di ieri. I casi di isolamento domiciliare sono 7546.