Nove anni fa il disastro Cleopatra, opere di ricostruzione incompiute

Sono trascorsi nove anni dal passaggio sull'Isola del ciclone Cleopatra. Nella tragica alluvione del 18 novembre 2013 persero la vita per colpa dell'acqua e del fango tredici persone, nove solo nella città di Olbia. Tra loro due bambini, morti insieme ai genitori.

La voragine che spazzò via la strada per Monte Pino fece tre vittime. Ad Arzachena, un'intera famiglia di origine brasiliana trovò la morte in un seminterrato alla periferia del paese.

Tra i diversi processi aperti in seguito alla catastrofe, solo uno è giunto al secondo grado. Nessuna delle opere di ricostruzione, a nove anni dai fatti, è stata terminata.