Nuova allerta per l'Isola

Dal mattino alle 6 fino alla mezzanotte di domani sarà una nuova giornata di allerta meteo in Sardegna. La protezione civile regionale ha diramato l'avviso per criticità ordinaria per la parte occidentale dell'Isola, ad esclusione del Sulcis-Iglesiente. Particolare attenzione per l'arrivo di una nuova perturbazione è rivolta alle aree di Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro.