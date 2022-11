Nuovi percorsi con un belvedere nel Parco di Tuvixeddu

Il Parco comunale di Tuvixeddu si arricchisce di nuove aree: per la prima volta sarà nella disponibilità della cittadinanza il percorso superiore che, partendo dal piccolo teatro verde, si inerpica sino al belvedere in cima al colle. Un percorso suggestivo che, oltre a consentire l'accesso a nuovi spazi verdi, permetterà di ammirare il panorama della laguna di Santa Gilla, sino ad arrivare ai monti di Capoterra: il nuovo percorso sarà accessibile sino alle 15 in periodo invernale e sino alle 17 d'estate. Verrà aperto anche il percorso inferiore che collega l'ingresso alla nuova area scavi che recentemente ha consentito l'accrescimento del patrimonio di tombe fenicio-puniche osservabili nella necropoli. "Con la conclusione di questa parte di lavori al Parco di Tuvixeddu - commenta il sindaco Paolo Truzzu - la nostra area verde più importante sotto il profilo storico e archeologico, che ospita al suo interno la più importante necropoli fenicio-punica del Mediterraneo, diventa più grande e più fruibile per la cittadinanza, grazie all'accesso in orario diurno allo splendido belvedere in cima al colle. Nel futuro prossimo, grazie al lavoro del Servizio Parchi, contiamo di estendere ulteriormente l'area verde fruibile in cima al colle e di riaprire l'area del cosiddetto canyon".