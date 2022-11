Basket: la Dinamo rompe con il centro Onuaku

Chinanu Onuaku non è più un giocatore della Dinamo Banco di Sardegna. Con un comunicato a sorpresa la società sassarese ha annunciato di aver risolto consensualmente il contratto con il centro statunitense. Un divorzio inatteso, ma che potrebbe essere figlio della crisi di gioco e risultati della squadra in queste ultime settimane. Onuaku, che aveva iniziato la stagione da grande protagonista risultando più volte il migliore in campo fra i biancoblu, nelle ultime gare aveva mostrato un'incomprensibile involuzione. Oggi l'addio sui cui la società non dà alcuna spiegazione, relegando la comunicazione a poche scarne righe.