Oristanese sotto la pioggia, allagamenti a Cabras e Bosa

Il maltempo sta tenendo impegnate le squadre dei Vigili del fuoco in particolare nell'Oristanese, epicentro della perturbazione che ha portato piogge intense e venti forti. Numerosi gli allagamenti a Cabras e Oristano. Nel capoluogo si segnala la caduta di un palo su un chiosco nella borgata di Torregrande. Un altro palo è caduto vicino a un supermercato. Diverse le coperture in lamiera volate via. A Bosa strade allagate per un violento nubifragio che ha investito il centro abitato. Tra Bosa e Montresta c'è stata una piccola frana.