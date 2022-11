Aviaria, si riunisce la task force dopo la morte di alcuni pavoni nel capoluogo

L'unità di crisi regionale si è riunita per decidere sulle misure di contenimento e sorveglianza relative alla diffusione del virus dell'influenza aviaria. A far scattare i controlli il ritrovamento di alcuni esemplari di pavoni morti all'interno del parco di Monte Urpinu, nel capoluogo.

Le indagini dell'Istituto Zooprofilattico della Sardegna, hanno confermato la presenza del virus e sono in corso esami approfonditi nel centro di riferimento nazionale a Padova.

In queste ore il personale del servizio veterinario della Asl sta effettuando gli interventi per evitare o limitare la diffusione dell'influenza.