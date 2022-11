Percepiva il reddito di cittadinanza senza averne diritto, scovato con Gps su un trattore rubato

Percepiva illegalmente il reddito di cittadinanza e ha rubato un trattore, ma è stato scoperto grazie al trasmettitore Gps nascosto nel mezzo dal proprietario.

Un uomo di 65 anni di Guasila è stato denunciato dai carabinieri per ricettazione e segnalato all'Inps per la revoca della misura di sostegno economico non dovuta.

Tutto è cominciato con la denuncia del titolare di un'azienda agricola di Serdiana che si era accorto, mediante un'applicazione Gps collegata al suo telefonino, che il trattore che aveva lasciato nel piccolo hangar della sua impresa si stava muovendo. Dopo aver escluso che qualche suo collaboratore potesse averlo preso e utilizzato, si era rivolto ai carabinieri.

I militari , dopo avere perlustrato le campagne di Guasila, hanno rintracciato il trattore nella disponibilità del disoccupato già noto alle forze dell'ordine.