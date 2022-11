Su 2755 tamponi effettuati sono 422 i nuovi casi confermati di positività al COVID in Sardegna. Diminuisce la pressione sugli ospedali, soprattutto in area medica dove sono 5 in meno i pazienti assistiti (85 in tutto). In terapia intensiva i casi trattati rimangono 7, come ieri, mentre diminuiscono anche le persone in isolamento domiciliare, che ad oggi sono 7245 con 24 unità in meno rispetto alle 24 ore precedenti. Non sono stati segnalati decessi.