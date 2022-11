Processo Grillo, riprende il dibattimento

E' ripreso a Tempio il processo a Ciro Grillo, a Vittorio Lauria, Edoardo Capitta e Francesco Corsiglia, accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una ragazza e di molestie nei confronti di un'altra. I fatti sarebbero avvenuti a luglio del 2019 nella villetta dei Grillo in Costa Smeralda.

Il processo è ripreso in un'aula completamente rinnovata, con cinque monitor e microfoni fino alla terza fila, ma come sempre inaccessibile al pubblico e alla stampa.

Il dibattimento riparte da dove si era fermato il 19 ottobre scorso: verranno ascoltati sette testimoni, e tra questi tre fondamentali: i medici della Clinica Mangiagalli di Milano che visitarono la presunta vittima di questa vicenda. Psicologa, ginecologa e medico legale: il loro rapporto sarà al centro del dibattimento.

Per controbilanciare la loro versione dei fatti la difesa ha nominato due consulenti, uno psicologo e un medico legale.Programmati nell'udienza iniziata alle 11:30 anche gli interventi dei due istruttori di kitesurf con cui la ragazza si era confidata nelle ore successive alla notte e alla mattinata passata insieme al gruppo di amici. E infine i titolari del bed and breakfast di Palau dove le due giovani alloggiavano durante la vacanza in Sardegna.