Rette ferme al 2012, comunità terapeutiche sull'orlo della chiusura

“Centinaia di pazienti con problemi di dipendenza e disturbi mentali correlati dai prossimi mesi potrebbero non avere più un luogo sicuro e protetto dove curarsi e rientrerebbero quindi nei loro territori, con un grande rischio sia per le famiglie che per i comuni di residenza”. La denuncia arriva dai presidenti del Coordinamento delle comunità terapeutiche (Ceas) i quali ricordano come le rette giornaliere accreditate con la Regione siano ferme dal 2012 e non permettono più di provvedere alla cura dei pazienti e alla gestione del personale.

Le richieste presentate sinora alla Regione sono rimaste inascoltate e il rischio adesso è che le strutture accreditate che fungono da 'contenitore sociale' per centinaia di persone debbano chiudere. In 35 anni di attività - ricorda il Ceas - le comunità hanno accolto e curato oltre 30.000 persone, supportando nel contempo le loro famiglie e i servizi sociali dei territori e dando lavoro a più di 600 persone in tutta l'Isola.