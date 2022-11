Ricciai bloccano via Roma, "non vogliamo ristori ma lavoro"

No al blocco della pesca ai ricci di mare per tre anni. Per questo motivo i pescatori sardi hanno deciso di presidiare il palazzo del Consiglio regionale, in via Roma a Cagliari, bloccando anche il traffico. I ricciai chiedono attenzione da parte della politica: "non vogliamo ristori, vogliamo lavorare", questo il coro unanime. "Ci hanno imposto il blocco della pesca per tre anni, ma non sappiamo su quali basi - sostiene Antonio Puddu, uno dei 189 pescatori di ricci autorizzati nell'Isola - le ricerche dei biologi dimostrerebbero che i ricci sono in sofferenza, chi scende in mare ogni giorno dice che non è così". "Avevamo fatto le nostre proposte - ricorda Puddu - per trovare un compromesso, abbiamo proposto di ridurre il numero delle ceste e dei giorni a settimana in cui pescare, ma non ci hanno dato risposta. Avremmo potuto trovare una soluzione di quel tipo, riducendo i prelievi, non annullandoli. Ora chiediamo che se fermo ci deve essere sia per un anno".

