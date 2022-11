Sassari, ripristinata la fermata di Scala di Giocca

L'Atp Sassari comunica che, grazie alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza dell'area, a partire da domani 29 novembre, nelle due fasce orarie di ingresso e uscita da scuola, ovvero tra le 8:15 e le 8:35 e tra le 13:20 e le 13:40, è ripristinato il capolinea dei bus nella fermata "scala di giocca" antistante il Liceo Artistico ''G. Figari''. Il provvedimento di soppressione scattato lo scorso settembre si era reso necessario a causa dell'inusuale aumento del traffico veicolare e pedonale nel piazzale davanti al Liceo Artistico, proprio in coincidenza con l'inizio del nuovo anno scolastico; tali eccessivi flussi di auto e persone, non regolati, rendevano pericolose le operazioni di svolta dei bus nel piazzale davanti alla scuola. Ora, con la nuova segnaletica orizzontale e verticale e l'apertura anticipata dei cancelli della scuola sono state ripristinate le condizioni di sicurezza tali da rendere possibile la fermata e il transito del bus in quell'area.