Sardegna, l'economia cresce del 5 per cento

Segno più per l'economia in Sardegna nel primo semestre. Banca d'Italia stima una crescita del 5 per cento rispetto al 2021, anche se di poco inferiore alla media nazionale e a quella del sud italia. Secondo l'aggiornamento congiunturale sull'economia, presentato oggi a Cagliari, a trainare sono stati il settore turistico e quello delle costruzioni. Aumentano anche gli occupati, che superano i livelli pre-pandemia. Bene la dinamica dei crediti alle famiglie, mutui compresi. Tuttavia sulla seconda parte del 2022 si addensano nubi: l'inflazione, il caro energia e il rialzo dei tassi di interesse stanno già determinando una flessione del quadro economico generale.