Sardegna sferzata dal maltempo: disagi nell'Oristanese e nei collegamenti con la Corsica

Piogge intense anche a carattere di nubifragio, neve sui picchi più alti del Gennargentu e vento. La Sardegna è sferzata dalla prevista ondata di maltempo. A Oristano in piazza Mariano un albero è crollato danneggiando alcune auto. In via Loffredo un palo è caduto finendo anche in questo caso su alcune vetture. In una di queste c'erano delle persone a bordo che sono rimaste illese. Diversi gli alberi abbattuti dal vento anche in provincia, tra Donigala e Solanas, sulla statale 388 tra Oristano e Simaxis e al chilometro 78 della Statale 131 in direzione Cagliari. Disagi anche nei collegamenti marittimi a causa delle raffiche di maestrale. Sono saltate due corse nella tratta Palau-Bonifacio e altre due nella direzione contraria.